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21年前謀殺女好友 美地產富豪囚終身

2021-10-16 列印
■德斯特穿著洛杉磯縣監獄的囚衣，一臉潦倒。美聯社
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　　美國地產界億萬富豪德斯特（Robert Durst）被控於二○○○年謀殺他的最要好女性朋友伯曼（Susan Berman），藉以隱瞞其妻子於一九八二年神秘失蹤的事。他於上月中被裁定一級謀殺罪名成立後，周四被法官判處終身監禁，不准假釋。這意味着，已屆七十八歲高齡的德斯特將會老死在獄中。

　　女死者伯曼部份親友到庭聽判刑，並獲法官批准發表講話，要求德斯特講出埋葬伯曼屍體的地點。雖然已事隔許多年，但伯曼的兒子仍然表現很十分傷心，在庭上落淚，表達自己的痛苦，但德斯特卻木無表情。控方指德斯特在過去三十九年先後殺死三人，包括他的妻子、伯曼和他在德州匿藏期間，揭發其身份的一名鄰居。





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