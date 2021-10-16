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意航長期虧蝕 正式結束營運

2021-10-16 列印
　　隨著最後一班航班周四晚降落在意大利首都羅馬菲烏米奇諾機場，已有七十五年歷史、曾經是意大利潮流及光芒象徵的意大利航空公司（Alitalia），正式結束營運。國營的意大利航空運輸公司（Italia Trasporto Aereo，ITA）將繼承意航大部份資產，並於周五開始運作。

　　意航擁有約一百一十架飛機，該公司旗下約一萬一千名員工中過半數將面臨失業。意大利航空運輸公司初期將營運五十二架飛機，意航有二千八百名員工過渡到新公司。至於未獲過渡的超過七千名員工，則暫時接受政府的裁員計劃最少至明年九月，但他們之後的前途仍是未知之數。



　　意航一直以來受財政困擾，多次靠政府資助與緊急貸款渡過財政危機。



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