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英議員遇襲　身中多刀亡

2021-10-16 列印
■警方封鎖案發教堂。路透社
英議員遇襲　身中多刀亡
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　　英國執政保守黨下議院議員埃默斯，在會見選民期間遇襲身亡，警方拘捕一名二十五歲男子。

　　當地傳媒說，埃默斯當時正在倫敦以東的濱海利鎮教堂，定期會見選民。當地時間周五中午，他在教堂會見所屬選區的選民時，被一名混入人群的男子用刀多次刺中。救護員其後為埃默斯急救，但他最終傷重不治。



　　警員到場不久，拘捕一名疑犯，並檢獲一把刀，又指毋須追捕其他人，相信並未對公眾有持續威脅。

　　有市議員表示，埃默斯傷勢十分嚴重，事隔兩小時後才能送院。來自各個政治領域的政客都表達了震驚和悲傷。六十九歲的埃默斯一九八三年起擔任下議院議員，一九九七年起當選濱海利選區下議院議員。
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