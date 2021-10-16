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班克西「自毁畫」再拍賣 近二億成交破紀錄

2021-10-16 列印
■原名《氣球女孩》的作品，拍賣官「扑槌」之後，在場的人包括買家親眼目睹它被絞碎，只剩下一半的作品其後改名《愛是在垃圾桶》。美聯社
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　　英國塗鴉大師班克西（Banksy）三年前拍賣的知名作品《氣球女孩》（Girl With Balloon），一成交後便被內置碎紙機絞碎了一半的事件轟動全球。而那幅只剩下一半的作品其後改名《愛是在垃圾桶》（Love is in the Bin），周四在倫敦拍賣，結果以一千八百五十八萬英鎊（一億九千七百四十四萬港元）售出，創下班克西作品的最高成交紀錄，比三年前那幅作品被絞碎之前的價值高出約十七倍。

　　周四的拍賣會上，這幅畫的底價為二百五十萬鎊（二千六百五十七萬港元），有九名準買家出價競投，叫價持續了大約十分鐘，最終以一千八百五十八萬鎊成交，打破了班克西另一幅作品《遊戲改變者》於今年三月所創下的一千六百七十五萬英鎊（約一億七千八百萬港元）紀錄。



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