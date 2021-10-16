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維珍銀河太空遊 延至明年底推 股價曾挫13%

2021-10-16 列印
維珍銀河太空遊 延至明年底推 股價曾挫13%
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　　太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）周四宣佈，由於公司正在改進航天器，因此要將商業太空旅行服務延後到明年第四季才推出，並且不會在今年進行另一次已規劃的試飛活動。消息導致該公司股價在延後交易時段下跌一成三。

　　維珍銀河曾於上月表示，預計「團結23號」（Unity 23）將在十月中旬重新啟航。但該公司最近一次測試顯示，某些用於修正後特定連結點的材料的強度，可能會降低，因此需要進一步的實地檢查。公司發言人透露，此流程預計需時八至十個月，預估可在明年六月至八月間完成。以此推算，維珍銀河最快在明年中才能重啟「團結23號」的試飛任務。





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