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英家庭花園「爛石」竟是古埃及文物

2021-10-16 列印
英家庭花園「爛石」竟是古埃及文物
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　　英國曼德拍賣行（Mander Auctioneers）日前拍賣屬「埃及古文物」系列的一對獅身人面石像，以十九萬五千英鎊（約二百零七萬港元）成功售出。這對古石像公開拍賣惹起收藏家關注，揭背後的原主人是英國一戶平凡家庭，他們純粹因為搬屋，決定出售家中花園的「石頭擺設」，卻萬料不到爛石原是寶。

　　賣家對花園中有「寶物」亦相當驚訝，他們在十五年前一場拍賣會中購入這對獅身人面石像，當時被認定為十八世紀的複製品，僅用幾百英鎊買入。曼德拍賣行專家，雖然無法確定石像的確切製作年份，但估計在十八世紀時英國人興起到歐洲「豪遊」（Grand Tour），料石像在該段時間被帶入英國。





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