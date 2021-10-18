杭州癌男 圓健美賽夢

杭州吳山剛舉行的第七屆健身錦標賽，其中四十一歲的杭州桐廬選手王偉備受矚目，今次是王偉首次參加正式的健美比賽，亦可能是最後一次，因為他是癌症末期患者，為了圓夢，他花了一百六十一天減掉三十一斤（約十五公斤），結果獲得混雙第五名。他笑說：「如願以償，名次完全不重要了。」身高一米八的王偉在比賽前一天，才到醫院做完化療，十月十日一早再從桐廬趕到賽場。王偉二○一四年做健康檢查時，確診濾泡淋巴瘤中晚期。他先是做了脾臟摘除手術，之後又接受一年化療，並做了兩年維持治療。患病後更加注重鍛煉，為了繼續自己的健美夢想，他還考取了國家二級裁判證書。可是到二○一八年，王偉腫瘤復發，病情已進入末期。王偉說「喜歡健美這麼多年，不參加一次比賽太遺憾了，這幾年一直生病，我就想，想再多不如馬上去做，不做機會就會愈來愈少。」他指，得癌症最怕是喪失希望，他想告訴自己和病友，癌症病人照樣可有目標及活得精采。