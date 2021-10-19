美國首位非裔國務卿鮑威爾（Colin Powell）死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）併發症，終年八十四歲。他的家人在facebook上發文公佈他的死訊，並形容「我們失去了一位了不起且充滿愛心的丈夫、父親、祖父和一位偉大的美國人」；據其家人所述，他已完成接種疫苗。首位華府擔任要職非裔人士鮑威爾家族在社交媒體facebook上寫道：「由於Covid 19的併發症，美國前國務卿兼參謀長聯席會議主席科林‧鮑威爾將軍今天早上去世了。」鮑威爾生於一九三七年四月五日，他除了是外交官、第六十五任美國國務卿（二○○一至二○○五年），他亦是一名退役四星上將。奧巴馬（Barack Obama）二○○八年當選美國總統前，他與其繼任者，美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）是美國史上在於華府擔任最高職位的美籍非裔人士。鮑威爾是美國第一位黑人國務卿，他在二十世紀末和二十一世紀初在幾屆共和黨政府的領導下幫助塑造了美國二十世紀末最後數年至二十一世紀初的早年的外交政策。美國有線新聞網絡指，鮑威爾在九十年代中期，一度被認為是成為美國首位黑人總統的主要競爭者；但當他作為喬治布殊的首任國務卿時，他的聲譽受到玷污，因為據悉他將錯誤的情報交給聯合國，以倡導伊拉克戰爭。有關舉動被其稱為紀錄上的「污點」。鮑威爾在參議院聽證會上談到他創造歷史的提名時說：「我認為這向世界展示了這個國家的可能性，它向世界表明－遵循我們的模式，從我們開始的一段時間內，如果您相信所擁護的價值觀，您會看到像我這樣的奇跡坐在您面前獲得您的認可。」