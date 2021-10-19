海地綁架事件 17人仍無音信

十六名美國和一名加拿大基督教傳教士和他們的家人在海地被綁架的事件，引起各方關注。據報，失蹤者包括五名男子、七名女子和五名小孩子。美國有線新聞網絡（CNN）周日引述消息人士稱，至今仍未知道他們的下落，也不知道綁匪有何動機和目的。一些宗教和民間團體敦促綁匪馬上放人。今次事件顯示海地的黑幫和犯罪組織愈來愈大膽和猖獗，令本來已經面對政治和經濟混亂的海地，陷入更嚴重的危機。總部設在美國俄亥俄州的非牟利機構基督教援助宣教組織發表聲明，證實失蹤者包括五名男子、七名女子和五名小孩子，到目前為止仍未收到他們的任何消息和音訊，也不知道策動這次行動的綁匪和犯罪組織的背景。保安專家說，他們懷疑今次綁架行動可能是一個名叫「400 Mawozo」的組織所為。組織在海地首都太子港以東的克魯瓦—德布凱區十分活躍，該區與事件發生的地區十分接近。今年四月同區亦發生一連串神父和修女（包括法國人）被綁架事件，也懷疑與「400 Mawozo」的組織有關。