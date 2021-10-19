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神州隊員拆快遞不亦樂乎 王亞平「丸子頭」夠可愛

2021-10-19 列印
■神舟十三號的太空人們開餐。
■王亞平的髮型改成「丸子頭」。
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　　繼神舟十三號航天員周日成功開啟貨物艙艙門，進入天舟三號貨運飛船。中國空間站火速成大型拆快遞現場，中國太空「出差」的開門第一件事是「拆快遞」！周一內媒更發佈三人周日進行的「食播」，由直播可見，三人圍在一起聊天其樂融融。

　　綜合內媒指，周日神舟十三號航天員成功開啟貨物艙艙門，並進入天舟三號貨運飛船。三人按指示努力「拆、拆、拆」，中國空間站成為航天員大型拆快遞現場。周日中午十二點，神舟十三號的航天員們開始吃午飯。外界一直關注三人首場「食播」。



　　同時網民亦關注王亞平的髮型，因為太空的無重力狀態令她的髮型一度「飄逸」成沖天辮，應該是為方便工作，王亞平的髮型改成丸子頭。



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