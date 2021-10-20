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俄暫停駐北約使節團運作 報復早前驅逐外交官行動

2021-10-20 列印
■俄羅斯外交部周一宣佈，暫停俄羅斯駐北約使節團的運作。路透社
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　　俄羅斯與北約進一步交惡。俄羅斯外交部周一宣佈，暫停俄羅斯駐北約使節團的運作，藉以報復北約本月初驅逐八名俄羅斯外交官員。北約駐莫斯科辦事處也接獲通知，下月要關閉。俄羅斯外長拉夫羅夫說，上述措施最快於十一月一日起生效。他坦言，作出今次行動，是要對北約早前針對俄羅斯的舉措作出回應。又直斥北約不履行平等對話的原則，也不熱衷於互相合作。

　　德國外長馬斯就反指俄羅斯的做法「令人困擾」。他謂：「不但只令人遺憾。俄方作出的決定嚴重損害（雙邊）關係。」另外，北約設在比利時駐莫斯科大使館內、專責向俄羅斯公眾解釋北約角色和政策的資訊部門，也要停止運作。





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