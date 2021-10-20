翟志剛太空洗頭教學影片熱爆

神舟十三號三位太空人的太空出差生活一直受外界關注，內媒不但介紹了這次出差的「衣、食、住、行」，而太空人翟志剛近日更因一段介紹如何在太空洗頭的影片，走紅全網，有網民更指，他的表動生動得彷彿已套好了頭罩。據微博上流傳的影片可見，翟志剛表情生動、眼神認真、步驟詳盡地向鏡頭說明，如何在太空洗頭。首先要一個有洗頭液的頭罩戴上頭上揉搓、然後丟掉；再用一個有水在內的頭罩戴上頭上揉搓、然後再丟掉；最後要一個乾的頭罩再揉搓，才可以成功在太空洗頭。網民看到他生動的演繹，紛紛留言。有網友指「看到這表情亮了」、也有網民得出「總結就是揉搓、揉搓、再揉搓……」、亦有人出現「感覺他說話時彷彿有頭罩在頭上」的錯覺；有網民讚揚「不虧（愧）是東北人，也有小品天賦」。