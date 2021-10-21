奧地利軍方查小巴 發現擠30人蛇其中兩人亡

奧地利軍方人員周二截查一輛小型巴士時，發現車上擠了大約三十人，其中兩人死亡。小巴司機逃離現場，當局已展開大規模搜捕行動，追緝他歸案。警方初步相信，車上的人都是從匈牙利偷渡入奧地利的非法移民。警方指出，車上的乘客大部份來自敍利亞，相信他們是取道匈牙利，在蛇頭安排下企圖偷渡到西歐。警方發言人表示，兩名死者是二十多歲的男子。調查人員正等候驗屍結果，才能確定他們的死因。保安部門已出動直升機、無人機和警犬，搜尋逃脫的小巴司機。據報，奧地利軍方人員執行例行巡邏任務時，截停該輛小巴，赫然發現小巴上擠滿了人，懷疑有人偷運人蛇。