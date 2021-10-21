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抗疫失敗致逾60萬人亡 國會委會提議告巴西總統

2021-10-21 列印
抗疫失敗致逾60萬人亡 國會委會提議告巴西總統
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　　一份外洩的報告指出，因應巴西總統博爾索納羅（圓圖）處理新冠肺炎疫症失當而導致超過六十萬人死亡，巴西國會一個委員會將提出建議，控告博爾索納羅。據報，原本委員會想控告他「謀殺罪」，不過由於意見分歧，最終保留了最少九項指控，包括「騙術」和「違反人道罪」。

　　美國有線新聞網絡（CNN）駐巴西分台早前取得國會調查報告草稿，指出，巴西有一半死亡個案，是博爾索納羅政府的抗疫政策失敗所造成的。據約翰‧霍普金斯大學提供的最新數據，巴西全國至今累計有二千一百六十六萬多宗確診個案，六十萬零三千多人死亡。目前的九項指控，被巴西媒體指，可能僅具象徵意味，因為博爾索納羅獲足夠國會議員支持，以避過彈劾。





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