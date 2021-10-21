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波蘭否決歐盟法律優先 擬邁向「脫歐」第一步

2021-10-21 列印
■歐盟委員會有權合法質疑波蘭憲法法院決定。美聯社
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　　波蘭憲法法庭日前做出裁定，否決歐盟法律的優先性。外界憂慮，波蘭步上邁向「脫歐」（Polexit）的第一步；但波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）否認波蘭脫歐說法，不過，他同時稱歐盟對波蘭實施「勒索」。歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）明言會採取行動約束波蘭。波蘭總理莫拉維茨基批評，歐盟不公平地攻擊波蘭，強調歐盟成員國仍然擁有主權；並坦言無法接受歐盟談及經濟處罰的行徑，稱歐盟對波蘭實施「勒索」。

　　馮德萊恩明言會採取行動約束波蘭，又指歐盟必須保障歐盟預算。波蘭原定從歐盟獲得約三百億歐羅的抗疫資金，但外媒就估計波蘭可能短期內都未必收到錢。





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