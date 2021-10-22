華裔鋼琴家劉曉禹 蕭邦大賽奪冠

二十四歲的華裔加拿大網琴家劉曉禹（Bruce Xiaoyu Liu）近日獲得第十八屆蕭邦鋼琴大賽冠軍，成為第四位獲得這項殊榮的亞裔鋼琴家。他在決賽中精湛地演奏蕭邦協奏曲，得獎後感激老師、家人和朋友的支持。劉曉禹今次在十二名決賽選手中脫穎而出，贏得四萬歐羅（逾三十六萬港元）。據報，今年有超過五百名鋼琴家報名參賽，八十七人入圍。劉曉禹在巴黎出生，於加拿大求學，師承於加拿大籍越南鋼琴家鄧泰山。鄧泰山在一九八○年贏得第十屆蕭邦國際鋼琴大賽首獎，是首名奪得這項殊榮的亞洲鋼琴家。 據悉，劉曉禹父母均是北京人，在法國留學認識。劉曉禹七歲開始學琴，十一歲開始參加各類鋼琴比賽，十五歲掛冠，從此開始比賽及演奏生涯。劉過去曾在日本仙台、蒙特利爾等國際鋼琴比賽中獲得獎項。