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真子公主傳任職紐約藝術館

2021-10-22 列印
真子公主傳任職紐約藝術館
真子公主傳任職紐約藝術館
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　　日本的真子公主與小室圭成婚後一直有傳將會赴美定居，除了傳出小室圭會在當地律師事務所工作外，真子公主在美國的工作也隨之曝光，據傳年薪達一千五百萬日圓（約十三萬美元）。

　　據日媒「女性自身」引述消息指，「紐約大都會藝術博物館」（The Met）可能會成為真子公主延續職涯的地點。紐約大都會藝術博物館負責人回應，「目前沒有她是博物館工作人員的紀錄」，但並未否認未來此事的可能性。



　　據報，大都會藝術博物館與日本皇室淵源頗深，若聘請真子公主屬實，未來日本皇室捐贈藝術品的數量有望增加。

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