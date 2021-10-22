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面對IS威脅 塔利班願與中俄合作

2021-10-22 列印
　　阿富汗問題多方會議周三在俄羅斯首都莫斯科舉行，出席會議的代表除主辦方俄羅斯外，中國、巴基斯坦、印度、伊朗及五個中亞國家代表均與會。阿富汗塔利班派出副總理哈納菲出席，爭取國際支持援助阿富汗。

　　今次多方會議旨在致力避免阿富汗經濟崩潰及出現人道災難，期間有十國呼籲提供阿富汗「緊急」人道援助，並稱近期自阿富汗撤軍的國家應出資協助當地重建。美國則以技術理由無參與這次會議。另外，率領塔利班代表團的哈納菲表示，孤立阿富汗並不符合任何人利益，塔利班需要各方支持，為阿富汗帶來和平。更要求美國不再凍結阿富汗的資產。



　　美國副財長阿德耶莫早前稱，美國不打算將阿富汗於中央銀行的資金還給塔利班。



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