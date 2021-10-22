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傳中國曾射高超音速導彈 拜登表示擔憂

2021-10-22 列印
■拜登對中國曾試射高超音速導彈，表示擔憂。
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　　英國《金融時報》日前引述消息人士報道稱，中國軍方在八月曾發射一枚火箭，搭載一枚高超音速導彈，更指測試顯示中國在高超音速武器取得驚人進展。

　　美國總統拜登在前往賓夕法尼亞州前回應，表示感到擔憂。不過北京外交部早前已否認，並指測試是例行的航天器試驗。據美國白宮發言人普薩基表示，白宮透過外交渠道對中國的高超音速導彈技術表示擔憂。



　　北京外交部發言人趙立堅早前已回應，測試是例行的航天器試驗，對降低航天器使用成本具有重要意義。



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