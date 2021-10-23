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大阪環球影城突停電 過山車客困半空

2021-10-23 列印
大阪環球影城突停電 過山車客困半空
大阪環球影城突停電 過山車客困半空
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　　日本大阪環球影城（USJ）昨日中午發生罕見大停電，所有的遊樂設施均停止運作，其中雲霄飛車「荷里活美夢乘車遊」的項目，有乘客卡在離地約四十三公尺的頂點動彈不得。經工作人員緊急疏導，乘客最終從兩側的逃生梯逃生（右下圖）。據報，環球影城未有傷亡報告。

　　據NHK的畫面顯示，停電大約一小時後，下午一點四十分左右，乘客從工作人員那裏接過頭盔，然後垂直走下樓梯。停電約二十分鐘後，電力恢復。據USJ稱，過山車沒有發現故障問題。過山車其後重新開放。



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