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上太空都要護膚！

2021-10-23 列印
上太空都要護膚！
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　　神舟十三號三位太空人將會在中國太空站「出差」半年，首次有女太空人的加入，令外界關注於太空環境下的護膚問題。近日有內媒報道指，為了讓他們生活更加舒適，上海有公司研發了針對太空人的護膚及清潔用品。

　　內媒引述上海生物科技美妝企業研發人員鄒先生指：「事實上航天醫學上已證實（在太空）皮膚表層會損壞，水份會減少，對人體皮膚老化有很大影響，因為太空環境輻射的微重力，太空人的保濕在太空至為重要。」



　　該公司為女太空人開發了主要有抗衰老功效的產品，使用特別的成份梅花花蕾，增強皮膚膠原蛋白，還可以增加透明質酸。

　　至於太空人的護膚方案，該公司就挑選的成份是使用了喜馬拉雅山冰川水，旨在增強皮膚的深層儲水能力，對保持皮膚活力也很重要。

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