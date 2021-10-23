艾力寶雲道具槍走火 誤殺攝影女指導重創導演

事發於周四下午約二時，《Rust》正在聖菲縣Bonanza Creek牧場取景，這是一部以一八八○年代故事為主的西部片。當局表示，六十三歲的艾力寶雲在事發時，正與工作人員討論槍戰戲內容，手持道具槍進行綵排。艾力寶雲事發後被帶到警局接受問話，其後獲釋，未有被落案控訴。據聖達菲新墨西哥人報道，周四有人看到艾力寶雲在警長辦公室外流着淚。
據艾力寶雲發言人表示，懷疑走火的道具槍當時裝上的是空包彈。空包彈可以造出與真槍發射時的逼真聲響效果，雖然它無彈頭，但同樣有彈殼及火藥，具一定殺傷力。警方發言人指，正在調查發射過程以及發射何種類型的子彈。四十二歲的女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）中槍後，被送到新墨西哥大學醫院，最終搶救無效死亡。國際電影攝影師協會發聲明，形容她的離世是「巨大損失」。四十八歲的導演索薩（Joel Souza）則大難不死，正在醫院接受治療。
李小龍子28年前亦被道具槍誤殺
荷李活道具槍殺人事件時有所聞，最為人熟悉的是李小龍之子李國豪在一九九三年拍攝電影《烏鴉》期間，意外中槍身亡，終年二十八歲。李國豪的妹妹香農於推特回應：「我們的心與哈欽斯的家人和索薩以及所有涉事者同在」，強調「沒有人應該在電影中被槍殺。」