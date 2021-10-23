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巴巴多斯選出首任總統 取代英女皇成國家元首

2021-10-23 列印
■二○一八年梅森與女皇會面。網上圖片
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　　位於加勒比海的島國巴巴多斯選出該國女總督梅森（Dame Sandra Mason）為首位總統，將於下月底宣誓就任。巴巴多斯屆時將成為共和國，不再奉英女皇伊利沙伯為國家元首，徹底結束該國和英國皇室的聯繫。

　　十一月三十日為巴巴多斯脫離英國獨立五十五周年，巴巴多斯當天將正式改制為共和國，不再承認英女皇為國家元首。巴巴多斯位於加勒比海東岸，從十七世紀起，巴巴多斯即為英國殖民地，直到一九六六年該國獲得獨立並加入聯合國，但英女皇仍是該國名義上的國家元首。去年九月，巴巴多斯政府宣佈，將廢除伊利沙伯女皇作為該國國家元首的地位，正式把巴巴多斯改制為共和國，並預計在本年十一月完成相關程序。





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