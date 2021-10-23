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英女皇突入院檢查 現已返回溫莎堡

2021-10-23 列印
英女皇突入院檢查 現已返回溫莎堡
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　　日前遵從醫生吩咐休養數天、取消前往北愛訪問行程的英女皇伊利沙伯二世，周三突然入院接受身體檢查，並留院一晚。白金漢宮事後公佈，她已於周四出院返回溫莎堡，但沒有披露更多詳情，只是說她的精神很好。由於女皇年事已高，過去數天接連傳出有關她健康問題的消息，備受外界關注。

　　白金漢宮發表聲明稱：「繼醫生忠告休息後，女皇周三下午前往醫院接受一些初步檢查，令天（周四）中午返回溫莎堡，精神仍然很好。」同時指出，女皇有「實際理由」需要留院一晚，而是次是她近數年首次入院。按照計劃，女皇將於兩周後率領皇室代表團前往蘇格蘭格拉斯哥，出席「COP26」聯合國氣候高峰會議及歡迎其他國家的元首和領袖。暫時未知她能否如期出席。





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