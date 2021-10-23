  • 2021年10月23日 星期六
  • 21º
  • 73%
熱門： 中大暴動無線電視林鄭月娥馬雲

日報新聞 > 國際

阿富汗女排球員 傳遭塔利班斬首

2021-10-23 列印
阿富汗女排球員 傳遭塔利班斬首
Previous Next

　　塔利班在阿富汗重新掌權後，曾公開表示禁止女性參與體育運動。最近便傳出當地國家女子排球隊一名成員遭到斬首。

斷頭照被放上網



　　其斷頭照還遭上傳社交媒體。傳出遭斬首的國家女排成員叫哈基米（Mahjabin Hakimi），其教練指她是喀布爾市立排球隊最佳球員之一，卻在軍隊搜捕女子運動員時，在喀布爾遇害。據報，遇害時間是在本月較早時，但她的死訊卻被隱瞞，因為她的家人遭恐嚇不能張揚。而她的教練則使用化名阿夫扎利（Suraya Afzali）來公佈真相。據阿夫扎利的說法，阿富汗國家女排隊僅兩名球員在塔利班掌權前成功逃離，許多仍身處國內，哈基米只是其一。塔利班上台後便試圖確認女運動員身份及追捕她們。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd