哥倫比亞擒獲頭號大毒梟 出動500軍人22直升機

哥倫比亞政府宣佈，當地頭號通緝大毒梟烏蘇加（Dairo Antonio Usuga）已落網。五十歲的烏蘇加又名奧托尼爾（Otoniel），是哥倫比亞的大毒販，亦遭美國懸紅五百萬美元（約三千九百萬港元）緝拿他。哥國當局今次出動五百名軍人及二十二架直升機，在靠近巴拿馬邊境的叢林中，把他擒獲。期間一名警員殉職。一警員殉職烏蘇加是哥國最大毒品犯罪集團海灣幫（Clan del Golfo，Gulf Clan）首領，當局懸紅三十億披索（約六百二十萬港元）。據哥倫比亞警方表示，海灣幫最近被當局瓦解，迫使烏蘇加逃到森林裏躲藏，並無法與外界聯繫，不敢接近民居。最終他位於哥倫比亞西北部、靠近巴拿馬邊境的內科克利叢林基地附近被捕。