土耳其總統埃爾多安 下令驅逐美歐等十國大使

土耳其和西方的關係轉趨緊張。美國、法國、德國、加拿大、丹麥、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭及紐西蘭大使早前發聲明，要求土方釋放當地商人兼慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）後，土耳其總統埃爾多安把十國大使列為不受歡迎人物，已指示外交部驅逐他們。已遭關柙四年的卡瓦拉，被控資助二○一三年全國示威抗議，並參與一六年政變，案件仍在審訊，他否認指控。而上周五他突然表示，不會再出庭應訊，因為這不可能是公平的審訊。據報，上周一十國大使發聯合聲明，要求釋放他。土耳其外交部指責這十國大使「違反外交慣例」，將司法案件「政治化」，是「越線」行為，土方「無法接受」。埃爾多安上周六向外交部下令，宣告十大使為不受歡迎人物並驅逐他們。