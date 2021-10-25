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「漁夫之寶」女富商 逾四億遺產捐家鄉

2021-10-25 列印
「漁夫之寶」女富商 逾四億遺產捐家鄉
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　　漁夫之寶（Fisherman's Friend）喉糖家族的英國女富商洛夫特豪斯（Doreen Lofthouse）今年三月逝世，終年九十一歲。她死後把遺產四千一百四十萬英鎊（逾四億四千萬港元）捐給致力於家鄉弗利特伍德鎮發展的慈善基金會，鎮議會形容這筆捐款令人難以置信。

　　報道指，漁夫之寶喉糖的典型外觀設計靈感，就是來自洛夫特豪斯一件連衣裙的鈕扣而來的。因此她被稱為「弗利特伍德之母」。她一九九四年起和家人一起成立慈善基金會，為家鄉發展投入數以百萬計英鎊。

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