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畢加索11作品 逾7.8億拍出

2021-10-25 列印
畢加索11作品 逾7.8億拍出
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　　來自酒店業巨擘美高梅國際酒店集團（MGM）收藏的十一幅畢加索畫作及其他藝術品，上周六在拉斯維加斯的百樂宮酒店（Bellagio）拍賣，結果以超過一億美元（逾七億八千萬港元）成交。

　　今次由蘇富比進行的拍賣，在畢加索周一一百四十歲冥壽前兩天舉行，今次拍賣品均來自美高梅集團的藝術投資收藏，該收藏有超過九百件作品，其中有二十三件畢加索作品。



　　這次拍賣的十一幅畢加索畫作，皆是史提夫永利於早年購入，懸掛於百樂宮酒店內的畢加索主題餐廳作裝飾。

　　成交價最高的是一九三八年創作的《戴橙紅色貝雷帽的女子》（Femme au beret rouge-orange），最終以四千零五十萬美元（三億一百四十三萬港元）成交，較事前估價高出一千萬美元（七千八百萬港元）。

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