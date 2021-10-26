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獨腳難民舉起無肢兒 照片奪國際攝影金獎

2021-10-26 列印
獨腳難民舉起無肢兒 照片奪國際攝影金獎
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　　敍利亞一名失去右腿、拄着拐杖的男子，開心地舉起天生無四肢的五歲兒子，這張充滿父愛的照片，獲得意大利錫耶納國際攝影大賽（SIPA）金獎。拍下這張感人照片的土耳其攝影師阿斯蘭說，希望藉著這張照片，凸顯男童對義肢的需求，並令外界更加關注難民和兒童的權益，而這張照片反映出敍利亞所發生的一切。

　　阿斯蘭這張得獎照片題為「生活的艱辛」，從數千張照片中脫穎而出，成為最佳照片。



　　照中的男子納扎爾在一次的超市炸彈襲擊中失去右腿，而兒子穆斯塔法出生時就患有罕見的「先天性四肢切斷症」，據報其母在戰爭期間受到神經毒氣影響，要服用藥物，導致他天生沒有四肢。



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