報告並指出，過去曾出現攝氏零下六十八度極端低溫的俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk），在去年六月測得攝氏三十八度高溫。
世界氣象組織： 2020年亞洲史上最熱
報告並指出，過去曾出現攝氏零下六十八度極端低溫的俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk），在去年六月測得攝氏三十八度高溫。
航運鏈斷裂成本大增 凍肉罐頭樣樣加
疫情下全球貨櫃運輸需求大增，但因船期失準、人手不足等，運輸成本大增，加上內地蔬菜產區接連暴雨，最近來港外國及內地食材價格高漲，如罐頭價格升兩、三成、蔬菜漲價五成等。有茶餐廳負責人坦言食材的成本呈雙位數...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
劉鶴促美取消對華徵關稅及制裁
新華社報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴昨日（十月二十六日）上午，應約與美國財政部長耶倫舉行視像通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
世界氣象組織： 2020年亞洲史上最熱
全球氣候變化高峰會議準備於本月底在蘇格蘭格拉斯哥開幕之際，聯合國周二發表《亞洲氣候狀況》年報，顯示二○二○年是亞洲歷來最炎熱的一年，平均氣溫比一九八一至二○一○年所看到的，要高出攝氏一點三九度。同時極...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
附設賞景露台 迎海木系廳堂柔和舒適
馬鞍山迎海處臨海地段，生活配套不俗。今次精選一個4房2套大戶，實用面積1453方呎，設計別具格調，廳堂以啡色為主調，顯得溫馨，外連露台，向南享開揚景，如內園及山景等，側望渡頭灣海景，現叫價2780萬。...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
憧憬美推刺激經濟方案 杜指標指再創歷史新高
美國大型科技股於本周陸續公佈業績，加上市場氣氛亦見好轉，以及憧憬美國即將推出刺激經濟方案，美股早段全線向好，杜指及標普500指數再創新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35756點，升15點；納斯達克指數收報15235點，升9點。 滙控（005）美國預託證券價格曾見47.79港元，較香港收市價跌升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見488.65港元，較香港收市價跌13.35港元。 歐洲股市週二高收。旅遊及消閒類股升近2%領漲。英國富時100指數收報7277.62點，升54點，升幅0.76%。德國DAX指數收報15757.06點，升 157點，升幅1%。...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
阿古路救高文
巴塞隆拿於上周日西甲不敵皇家馬德里後，《馬卡報》透露接下來三仗成為主帥朗奴高文的「保命戰」，首仗便是今晚聯賽作客華歷簡奴。阿古路上周日成功開齋，勢成今仗力保高文的救星，但主隊亦坐擁有三個西甲士哥的法卡奧，巴塞今仗要取勝亦非易事。（Now632台周四凌晨1:00直播） 《馬卡報》指巴塞今晚西甲作客華歷簡奴、周日西甲主場鬥艾拉維斯，以及下周三歐聯作客基輔戴拿模成為朗奴高文的「保命戰」，若高文未能帶隊三戰全勝，或就此下台。有力保住高文的球員，非上周日有士哥的阿古路莫屬，因後者曾透露二人關係良好：「我們的溝通都很直接。」 過三關先挫華歷簡奴 作東的升班馬華歷簡奴，今夏有哥倫比亞射手...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
全片幅相機｜Sony A7 IV影拍雙全 對焦操控直逼旗艦
近期頻頻舉行發布會的Sony，繼上周的G Master系列遠攝變焦新鏡後，今日又為拍友帶來一款影拍功能兼備的全片幅無反相機A7 IV，除了用上新開發的33MP感光元件，運算速度、機身操控、對焦表現亦有...
2021-10-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
男神對談 以為陳家樂二字頭 方中信罕提家庭 做一次爸爸就夠
方中信跟陳家樂主演電影《一級指控》，首度合作齊演大狀，法律題材戲固然難演，兩人覺得最可惜是失去好拍檔及好前輩廖啟智，方中信大讚智叔高超演技，而家樂透露智叔在片場如開班授課。35歲家樂最初面對58歲方中...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——航運亂食材漲價 行政介入解民困
全球受新冠肺炎疫情困擾接近兩年，即使各國致力推行疫苗接種計劃，但仍未擺脫疫情，各國的生產鏈也受拖累，導致物價上漲，加上國際貨運受疫情干擾，出現亂象，貨櫃運費飆升，最終會反映在物價之上，尤其是食材。由於環球新冠疫情不知何時了，由此而激化的食材價格上漲，無人知道何時回落。港府要注視這個民生大問題，不能以市場失衡看待，必要時要適當地介入。 據香港食品委員會指出，全球疫情肆虐，航運延誤，打亂了食品的供應鏈。現時貨運船期難定，以至未能掌握貨物抵埗時間，一個貨櫃原來成本三千美元，已加至二萬美元。中港陸路貨運方面，司機須定期檢測，成本增加，令每一貨車的運費，由以往三千港元升至現在的三千六...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——東龍陣強配泥料
由上季尾開始，泥地賽一再受天雨影響而要跑濕泥，而且當中又常出現偏差大利走中外疊，如果沒清楚記低每次賽事的偏差模式，很容易混淆了馬匹的泥地賽績。 不過隨着踏入秋季，雨季應已完結，此後半年的泥地賽有望...
2021-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6