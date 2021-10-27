  • 2021年10月27日 星期三
  • 25º
  • 81%
熱門： Chickeeduck免檢疫群組燒賣堵路碰瓷黨

日報新聞 > 國際

世界氣象組織： 2020年亞洲史上最熱

2021-10-27 列印
■去年整個亞洲大約有五千萬人受水災和風暴影響。
Previous Next

　　全球氣候變化高峰會議準備於本月底在蘇格蘭格拉斯哥開幕之際，聯合國周二發表《亞洲氣候狀況》年報，顯示二○二○年是亞洲歷來最炎熱的一年，平均氣溫比一九八一至二○一○年所看到的，要高出攝氏一點三九度。同時極端天氣對亞洲的發展帶來沉重打擊，去年數據指整個亞洲大約有五千萬人受水災和風暴影響，致超過五千人喪生。不過受影響的不止亞洲，荷蘭皇家氣象研究所周一發佈報告指，荷蘭海岸的海平面到本世紀末甚至可能會升高二米。

　　報告並指出，過去曾出現攝氏零下六十八度極端低溫的俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk），在去年六月測得攝氏三十八度高溫。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd