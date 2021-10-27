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日真子公主出嫁 有團體示威

2021-10-27 列印
■真子手持花束，向家人鞠躬致意，並與佳子擁抱後上車離去。美聯社
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　　日本皇嗣秋筱宮的長女真子公主與相戀多時的大學同學小室圭周二早上辦妥婚姻登記手續，正式成為夫婦。及後二人開簡短記者會，不但對支持者表示感謝，同時真子為自己的婚姻為他人帶來不便致歉，理解民眾對此有不同意見。

　　日本放送協會（NHK）報道，真子的結婚登記申請約在日本時間上午十時受理，真子與同齡的小室圭正式完成結婚手續，真子也改名為小室真子。同日有團體上街示威，抗議真子公主出嫁小室圭，認為這場婚事破壞了日本皇室形象。記者會上真子對支持者表示感謝，同時為自己的婚姻為他人帶來不便致歉，而小室圭亦致歉，強調自己深愛真子，承諾會一直支持妻子。二人致辭後即離席。



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