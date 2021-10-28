美國國務卿布林肯日前高調鼓勵所有聯合國會員國支持台灣積極、有意義地參與聯合國的活動。中國駐美國大使館發表聲明，表示強烈不滿和絕不接受，已向美方提出嚴正交涉。﻿布林肯的聲明稱，台灣已成為民主的成功典範，尊重人權和法治的價值觀與聯合國一致，而且台灣是全球高科技經濟的關鍵，也是旅遊、文化和教育的中心。由於國際社會面臨前所未有的複雜和全球性問題，所有利益攸關方都必須幫助解決這些問題，認為台灣有意義地參與聯合國不是政治問題，而是務實問題。中國駐美國大使館發言人周二發表聲明，批評布林肯不斷利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂「國際空間」，公然挑戰一中原則。聲明指出，一個中國原則是國際社會普遍共識，不容美方單方面挑戰和曲解，而且包括美國在內，全世界有一百八十個國家在堅持一個中國原則的基礎上與中國建立外交關係，台灣參與聯合國等國際組織活動必須按照一個中國原則處理。聲明強調，涉台問題是嚴肅的政治問題，不是價值觀問題，批評美方以此為藉口為台灣說項是偷換概念，混淆視聽，敦促美方認清現實、恪守承諾，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，立即停止與台官方往來。另外，美國聯邦通訊委員會（FCC）周二以國安為由，撤銷中國電信在美國子公司的營運執照，該公司必須在六十日之內停運。中國電信美國分公司表明，感到失望，將採取一切可行選項來爭取繼續提供服務。﻿