希拉莉助手出書 大爆曾遭參議員性侵

美國前總統克林頓的夫人、前任國務卿希拉莉的親信兼長期得力助手阿貝丁（Huma Abedin）在即將出版的新書中大爆內幕，聲稱曾經被一名參議員性侵。她把這件事隱藏了多年，直至前總統特朗普數年前提名卡瓦諾出任最高法院大法官時，有人出面指控卡瓦諾性侵犯，才勾起她的不愉快回憶，猛然想起自己也有這種經歷。阿貝丁沒有指名道姓講出該名參議員是誰，但她說，事發後感到十分激動，不過她同時指，該名參議員對她的反應和表現感到驚訝，並道歉說一直誤會了她。她當時盤算如何得體地離開，到最後反而是她向該名參議員道歉。她事後表示，避開了該名參議員數天，不過之後仍和該名參議員維持友好關係，並且很快忘記那件事。