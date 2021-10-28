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前總統盧泰愚逝世南韓將舉行國葬

2021-10-28 列印
前總統盧泰愚逝世南韓將舉行國葬
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　　南韓政府會為前總統盧泰愚舉行國葬。不過總統和青瓦台尚未就盧泰愚去世另行發佈信息。據了解，青瓦台正在研究文在寅是否直接前往弔唁。

　　總理金富謙說，盧泰愚在任期間為國家發展作出貢獻，對他離世深切哀悼，並慰問他的遺屬。青瓦台發言人昨日亦在記者會上，轉達文在寅對盧泰愚過世的哀悼之意 。



　　南韓《國葬法》訂明，當局會為前任或現任總統及總統當選人舉行國葬，但對曾犯下重大罪行的人並無明文規定。分析相信為曾受賄判監的盧泰愚舉行國葬，可能是青瓦台和政府的政治考量。據了解，青瓦台正在研究文在寅是否直接前往弔唁。

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