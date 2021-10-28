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蘇丹政變軍頭稱免內戰 總理已獲釋返家

2021-10-28 列印
蘇丹政變軍頭稱免內戰 總理已獲釋返家
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　　非洲東北部國家蘇丹日前發生軍事政變，軍方逮捕總理哈姆杜克（見圖）和多名內閣部長，引發國際譴責。對此，發動政變的武裝部隊總司令布爾漢表示，此舉是為了避免內戰，又警告會起訴涉嫌煽動反軍方的過渡政府官員。而被關押在布爾漢家中的總理哈姆杜克及其夫人，已於周二晚獲釋返家。

　　擔任蘇丹主權委員會主席的布爾漢表示，出於安全考慮，哈姆杜克被安置在他家中，但哈姆杜克目前已返家。其後有報道引述軍方人員指，哈姆杜克及妻子已獲准返回寓所，但沒說明是否可以自由活動或與外界聯絡，只表示寓所所在社區保安嚴密。



　　蘇丹政變消息一出，接連引發非洲聯盟強烈譴責，而美國更停止對蘇丹的七億美元（五十四億三千多萬港元）援助，歐盟也揚言跟進。

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