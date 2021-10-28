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英女皇缺席全球氣候峰會

2021-10-28 列印
英女皇缺席全球氣候峰會
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　　上周因為身體不適而聽從醫生勸喻休息、被迫取消北愛爾蘭訪問行程，後來入院檢查及留院一晚的英女皇伊利沙伯二世，已決定不前往蘇格蘭格拉斯哥出席本月底揭幕的聯合國全球氣候變化高峰會議（COP26），令外界進一步關注她的健康問題。

　　白金漢宮周二證實，女皇「很遺憾地」決定不出席全球氣候變化高峰會，她對此感到失望。女皇將改以預錄形式，向各國代表和貴賓發表講話。白金漢宮消息人士指，女皇依然精神抖擻，並希望COP26峰會圓滿成功，並極之希望各國把握COP26的機會，作出有意義的行動應對，希望他人不要利用她缺席作為藉口不參與。



　　據報，包括美國總統拜登、澳洲總理莫里森和印度總理莫迪等人，以及英國首相約翰遜，皇儲查理斯及皇位第二繼承人威廉王子也將與會。

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