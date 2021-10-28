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澳華裔女「扮返工」兩年 瞞父母創市值3.6億公司

2021-10-28 列印
■Jane Lu還清債務之餘，甚至替父母買新車。網上圖片
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　　澳洲有名華裔女子瞞着父母辭掉會計師工作，另行創業。而為了不讓爸媽擔心，她每日如常穿上正裝帶同電腦袋「扮工」，最終成立了一家市值四千七百萬美元（約三億六千萬港元）的公司，白手興家。

　　八歲時從中國移民至澳洲的Jane Lu從小在傳統的華人家庭成長，父母對她寄予厚望。當時她在當地一家大型會計事務所任職，因此當她萌生創業念頭的時候，不敢告知父母。創業初期，Jane更每天依然穿上西裝提着空手提電腦袋，和媽媽一起坐巴士進城，假扮到會計公司上班，還將要賣的衣服藏在家中的垃圾袋中。期間她更「碌爆」卡買股票以取創業資金，開服飾限家店卻失敗，之後轉為線上銷售，生意才逐步有起色。





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