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全球暖化加劇融冰 北極熊上岸獵食

2021-10-29 列印
全球暖化加劇融冰 北極熊上岸獵食
全球暖化加劇融冰 北極熊上岸獵食
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　　受全球暖化影響，北極冰層加速融化，一些瀕臨滅絕的動物，被迫踏上陸地尋找獵物。近日挪威學者於學術期刊《極地生物學》發表論文，發現北極熊開始跑到陸地上尋找食物，並拍到北極熊獵殺馴鹿的過程，學者更首次將影片曝光。

　　據外媒指，挪威有學者於斯瓦爾巴群島上波蘭極地站，拍到一頭雌性北極熊突然衝到海邊，沿着海岸線步行，發現附近有六隻馴鹿正在吃草，立即展開掠食行動。



　　報道指，研究團隊進行一年的研究，表示北極熊出現這種行為，是因為冰層減少，迫使北極熊跑到陸地上覓食，尋找新的掠食目標。研究團隊預料，此類型的襲擊事件可能只會愈來愈頻繁。

　　另外，在過去三十年裏，北極地區的馴鹿受到政府保護，使牠們的數量大幅增加，因此容易成為瀕臨滅絕食肉動物的捕食對象。

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