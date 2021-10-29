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日磁懸浮新幹線 施工隧道倒塌一死

2021-10-29 列印
　　岐阜縣中津川市的磁懸浮新幹線瀨戶隧道倒塌，警方在昨晚七時許接報，五名工人在場，兩名工人被困，四十四歲的工人死亡，另一名五十二歲工人骨折。警方正在詳細調查事故原因。據稱，在挖掘運送物資的工作隧道時，使用火藥進行爆破作業後檢查時發生了表層沙土等崩塌。

　　公司稱「對遇難者表示哀悼，對傷者表示慰問。將調查原因，努力防止再次發生」。



　　據警方稱，福井縣一名工人小板孝幸（四十四歲）在事故中喪生，而愛知縣長手市一名五十二歲工人受重傷，其中包括左腿骨折。

　　隧道的主線隧道長約四公里四百米，於二○一九年動工，發生坍塌的位置，距離地面入口約七十米。

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