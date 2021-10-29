俄羅斯黑客組織 揚言襲美槍會電腦系統

一個相信在俄羅斯境內活動的黑客組織周三聲稱，向美國步槍協會（NRA、簡稱美國槍會）發動襲擊。據報，美國槍會是美國最大規模的槍械組織，有超過五百萬名會員，具有重大政治影響力，但近年就收緊槍械管制及財務狀況等問題，引起不少爭議。那個名叫「Grief」的黑客組織在一個秘密網站內，上載和刊登聲稱是盜竊得來的美國槍會檔案文件。而美聯社指檔案都是與該組織所收取的捐款和撥款有關。美國槍會即時未對今次事件作出回應，但一名不願公開姓名的消息靈通人士透露，該組織的電郵系統本周出現問題，顯示該組織的網絡可能被黑客入侵。美國聯邦調查局也拒絕置評。