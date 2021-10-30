近期受到連串負面新聞打擊及受到圍攻的科網巨企facebook，周四宣佈將公司名稱改為Meta。這是該公司重塑形象及重新定位的其中一步，新名稱更清晰反映公司未來的業務發展，將會以打造元宇宙為重心。同日facebook全球安全事務部門女主管戴維斯（Antigone Davis）出席英國聽證會，否認早前有關指控該公司所採用的演算及人工智能技術，助長仇恨和偏激內容及訊息。﻿facebook表示，今次改名不會影響旗下的各個社交平台，facebook、Instagram和WhatsApp仍會繼續使用原有名稱，只有經營這些平台的母公司才會改名為Meta。新名稱更好地包含現在所經營的一切業務，同時會把業務範圍由社交媒體擴展至其他領域，例如虛擬實境（VR）。報道指，Meta是元宇宙Metaverse這個字的前半部份，即是「超過」（beyond）的意思。這個新名稱更清晰地反映該公司未來的業務發展，將會以打造元宇宙為重心。業務主要分開兩個不同部份：一是應用程式家族，二是未來要打造的平台。換句話說，世界各地網民現時熟悉的facebook，今後只會是Meta集團下的其中一個附屬業務。facebook創辦人朱克伯格說：「假以時日，我希望我們在別人眼中，是一家元宇宙公司」，又表示「希望為我們未來所做的工作和建立的身份，擔當一個領航角色」。否認以演算法散播仇恨內容而同日在英國國會下議院一個委員會聽證會上，facebook全球安全事務部門女主管戴維斯，否認早前吹哨者豪根指facebook利用演算法及人工智能，把仇恨和極端內容和訊息硬推給用戶。戴維斯指出，她無法保證用戶在該公司的社交平台上，看不到仇恨內容，但該公司的人工智能技術已經把這種內容和訊息減少至百分之零點零五。﻿