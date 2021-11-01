中國冥鈔受外國KOL熱捧 10蚊成本賣貴60倍

燒冥鈔是中國的傳統習俗，用意是悼念逝者，讓他們在陰間也可以消費。外國的網紅特別為冥鈔取了新的名字叫「祖先錢」，他們認為燒冥鈔除可寄託哀思，還可以迎接新年、提升財運。河北的米北莊村從五十年代就開始生產冥幣，是目前全國最大的殯葬用品生產基地，曾經有歐洲買家在這裏入貨運回歐洲出售，令村內生產的冥鈔暢銷海外多國，廣受好評。現時YouTube上，有數百個外國影片介紹冥鈔，而且還有怎麼燒冥鈔的教程。據報，部份影片的外國人在燒冥鈔時甚至比中國人更「講究」。譬如，需要怎樣將紙錢疊起來，最後才點火。不過內地生產一百張一百萬面值的冥鈔成本也不過十元人民幣（約十二港元），但在亞馬遜網站上，一百萬美元的冥幣，十張售價高達八美分九五仙（約七十港元），售價高達成本的六十倍。