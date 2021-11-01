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真子公主夫婿小室圭 紐約律師試名落孫山

2021-11-01 列印
■有分析，小室圭的年薪將和原先估計差距甚大，恐成二人新婚生活的重大衝擊。 美聯社
■日本放送協會（NHK）指，小室圭已親證落榜，但強調明年會繼續努力。 網絡圖片
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　　美國紐約州律師協會上周五公佈律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭，未出現在及格名單內，再惹外界熱議。日本放送協會（NHK）指，小室圭已親證落榜，但強調明年會繼續努力。不過有分析，小室圭只能當律師助理，那年薪和原先估計差距甚大，恐成二人新婚生活的重大衝擊。

　　NHK報道，小室圭先前在日本工作的律師事務所所長律師奧野善彥透露，他上周六上午與小室圭通電話，小室圭向他坦言，今次考試未能成功，對此感到非常抱歉。小室強調，明年二月會再次挑戰這項考試。



　　而奧野善彥也有和真子通電話，真子表示會支持丈夫繼續苦讀。

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