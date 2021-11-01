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塔利班最高領導阿洪扎達 向支持者發表講話

2021-11-01 列印
■阿洪扎達自一六年起領導塔利班，從未公開露面。新華社
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　　屢傳出死訊的阿富汗塔利班最高領導人阿洪扎達，被指在周六在南部城市坎大哈參觀一間伊斯蘭學校，並向支持者發表講話。如事件屬實，這次是他首次公開露面。報道指，塔利班在社交平台發放長十分鐘的錄音，並公佈相關消息，不過，未有附載相片或片段。

　　外電報道，現場戒備森嚴，阿洪扎達在講話中未有談及政治。但法媒稱，阿洪扎達請求神祝福塔利班領導人，又為塔利班烈士和受傷戰士祈禱。他更表示希望阿富汗官員能在今次重大考驗中取得成功。暫時未知阿洪扎達所指的重大考驗是甚麼。 據悉，阿洪扎達曾多次被指已死亡，塔利班也曾多次為此闢謠。對上一次是美國有線新聞網絡本月中稱，塔利班證實阿洪扎達已在去年喪生。不過，本月二十二日中國央視引述阿富汗塔利班發言人穆賈希德澄清，阿洪扎達依然健在。





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