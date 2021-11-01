G20峰會領袖表態 支持收至少15%企業稅

美國總統拜登、法國總統馬克龍及即將卸任的德國總理默克爾都支持有關企業稅。總部設在法國巴黎的經濟合作與發展組織（OCED）對此亦表示歡迎，認為它將使國際稅收安排更加公平，並在數碼化及全球化經濟中發揮更好作用。約一百三十六國已簽署經濟合作及發展組織斡旋達成的這項全球稅務改革協議，而這一百多國加起來代表逾九成全球國內生產總值。
這項稅改革命預定二○二三年生效，但其最後期限可能會推遲，部份是由於不少美國國會議員抗拒。
檢疫酒店一房難求，外傭難以應聘來港，外傭荒愈演愈烈。工聯會商業機構及家居服務從業員協會指出，外傭供不應求，不少家庭改聘本地家務助理，但經濟稍為好轉，不少家務助理轉行做全職，令人手變得緊張，臨近年尾的家...
2021-11-01
台灣台南及高雄市警方凌晨在台南進行聯合行動，攻入一家酒店的地下室圍捕涉嫌於上周二在高雄市槍傷警員後逃走，涉嫌槍炮、殺人未遂及毒品案的陳姓疑犯，對方陳嫌持槍拒捕企圖吞槍自殺失敗，後來與警方發生槍戰，疑犯...
2021-11-01
燒冥鈔是中國的傳統習俗，用意是悼念逝者，讓他們在陰間也可以消費。外國的網紅特別為冥鈔取了新的名字叫「祖先錢」，他們認為燒冥鈔除可寄託哀思，還可以迎接新年、提升財運。 河北的米北莊村從五十年代就開始生產...
2021-11-01
長實旗下元朗洪水橋新盤#LYOS，以「北部都會區」概念招徠，發展商日前公佈首張價單，涉及88伙，除標準戶之外，亦包括花園特色戶，首批單位折實價345.8萬元入場。 長實執行董事趙國雄指出，「洪水橋#L...
2021-10-30
港股10月大幅反彈逾800點，惟上周內險季績遜色，拖累港股急回。踏入11月開局，本周美國聯儲局將議息，市場預計將有退市措施出台，證券界人士認為，市場將關注議息結果及上市公司季績，料本周橫行悶局，或在2...
2021-11-01
狼隊射手魯爾占美尼斯上季不幸頭部重創，今季才復出，九月尾再嘗入球滋味漸上力，也跟拍檔黃喜燦逐步培養出默契。這名墨西哥國腳揚言，養傷日子令自己倍添懷念球迷的歡呼聲，今晚英超使盡渾身解數，領軍主場擊退近況較遜的愛華頓，和擁躉一同慶祝贏波晉身積分榜前十名，接近兩倍主勝去馬。（Now621台周二凌晨4:00直播） 占美尼斯去年十一月英超對阿仙奴撞傷頭部，頭骨骨折養傷至今季始能復出。此子九月尾聯賽作客修咸頓為狼隊一箭定江山，事隔近一年再嘗入球滋味後信心大增，至今英超上陣七次交出一球兩助攻。他強調為球迷而戰：「經過上季的意外，我更珍惜在場上的日子，以及享受球迷的歡呼聲。目前己隊只落後拖...
2021-11-01
《藍精靈》（《The Smurfs》）動畫，為不少香港人帶來美好回憶，在隨來的11月1日至明年1月31日，人氣旅遊商品網購平台Klook便跟太古城的香港東隅酒店（EAST Hong Kong）攜手合作...
2021-10-28
2019年亞姐季軍兼「最上鏡小姐」范莎莎(Zaza)於英國及荷蘭留學，懂6國語言，有樣之餘仲有高學歷。不過，Zaza在亞視三年，每月只係𢭃亞視四位數底薪，收入少過爆晒騷，月賺幾萬嘅「亞視一姐」薛影儀，...
2021-11-01
在嚴緊防疫措施下，外傭來港，並不容易，她們須接種新冠疫苗，並具備病毒陰性檢測證明，但最困難的，是中介公司和準僱主根本無辦法為她們訂到檢疫酒店，致外傭供不應求情況愈來愈嚴重。當不少家庭無奈支付更高薪金，轉聘本地家務助理，但這批「鐘點」亦不易請，當局不能對傭工荒這個民生大問題，視而不見，必須運用新思維，提出紓緩的方案。 據傳媒報道，有孕婦一早籌備請外傭，但一直搶不到檢疫酒店房間，結果仍未請到外傭，生活大受影響。即使港人家庭想請家務助理，談何容易，工聯會接受本報訪問時指，由於經濟稍為轉好，不少家務助理轉行做其他行業的全職僱員，令人手變得緊張。 再培訓局近年積極培訓家務助理，但需求...
2021-11-01
周三續於谷草挑燈夜戰，回看季內跑過的五次快活谷夜馬，四十二場頭馬當中，冷熱W比重暫時極不平均，大冷W真的為數有限，獨贏超過廿倍只得「和氣生財」、「動力飛鷹」和「御風超影」。那邊廂，大熱門竟有十六駒順利勝出，計有「友心友型」、「人和家興」、「電訊巴打」、「皇寶」、「俏芳華」等等，嘩！接近總數四成。由此可見，今季谷草夜馬仍是由大熱門揸弗。 事實上，本季快活谷夜馬唔見得特別多冷門闖入三甲，開季至此，共有一百七十一駒獨贏賠率超過廿倍，除上述三隻冷W外，尚有十四駒跑獲二三名，包括「又享耆成」、「怡昌勇士」、「熱血鬥士」、「忠誠駒」、「天意」、「蟲草之凰」等駒；換言之差不多每十隻廿倍冷...
2021-11-01