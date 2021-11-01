G20峰會領袖表態 支持收至少15%企業稅

二十國集團（G20）峰會周日在意大利首都羅馬閉幕，一眾與會領袖支持全球向跨國企業徵收至少百分之十五企業稅。美國財長耶倫讚揚這是歷史性的一步，將結束過去三十年來競相壓低企業稅的競賽。美國總統拜登、法國總統馬克龍及即將卸任的德國總理默克爾都支持有關企業稅。總部設在法國巴黎的經濟合作與發展組織（OCED）對此亦表示歡迎，認為它將使國際稅收安排更加公平，並在數碼化及全球化經濟中發揮更好作用。約一百三十六國已簽署經濟合作及發展組織斡旋達成的這項全球稅務改革協議，而這一百多國加起來代表逾九成全球國內生產總值。這項稅改革命預定二○二三年生效，但其最後期限可能會推遲，部份是由於不少美國國會議員抗拒。