東京地鐵狂男舞刀縱火 最少15傷

東京地鐵現無差別斬人及縱火事件，一名年輕男子在車廂內揮刀亂舞，更潑灑疑似油的液體，造成車廂起火燃燒致煙霧彌漫，有人倉惶逃生，造成至少十五人受傷。日本東京京王線鐵路列車昨晚發生襲擊事件。當地時間晚上八時許，一名年約二十多歲男子懷疑手持利器，在一架行駛中的列車上揮刀亂舞，刺傷周圍乘客，其後他又在車上潑灑液體縱火，列車上一度有火光及傳出爆炸聲，車廂煙霧彌漫。據了解，當時車上多名乘客倉惶失措逃跑。列車後來在國領站緊急停車，有乘客急下爬窗逃離列車及報警。東京警視廳到場拘捕該名男子，火勢約三十分鐘後被救熄。據悉，現場至少有十五人受傷，一人疑被刺傷後失去意識。日本網民在Twitter發文稱，疑犯所穿的是美國電影《小丑》主角的服裝。