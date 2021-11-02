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美萬聖節派對槍擊案 一死九傷疑兇被捕

2021-11-02 列印
　　美國德州特克薩卡納市（Texarkana）一個萬聖節派對發生槍擊事件，造成一人死亡，九人受傷，一人被捕。初步調查顯示，槍擊案可能由派對中的糾紛引起。

　　特克薩卡納警察局指當日凌晨接報，稱德州大道二三○○街區發生槍擊事件，警方到達現場時，遇到大量逃離大樓的人，其中有數人受槍傷。受害者被送往瓦德利地區醫療中心和克里斯圖斯聖邁克爾醫院，其中一名二十歲男子入院後不久死亡，其他受傷的九人沒有生命危險。



　　警方稱，槍擊發生時，現場有數百人，槍手行兇後乘坐一輛不明車輛逃離現場。當日上午稍晚一位二十一歲的男子麥克爾羅伊（Keuntae McElroy）自首。據報，他將被控一項加重襲擊罪，預計周一將面臨更多指控。

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