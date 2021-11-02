馬克龍轟莫里森撒謊 重建信任仍須努力

法國總統馬克龍就澳洲取消潛艇訂單一事餘怒未消，雖然馬克龍在會晤美國總統拜登及英國首相約翰遜時似乎仍保持友善，不過在受訪時被問及澳洲總理莫里森的情況就「破功」，馬克龍指莫里森在取消向法國採購潛艇一事上徹頭徹尾對他撒謊，還說要重建彼此間的信任恐須更多努力。當被問及莫里森是否誠實，馬克龍答「我不認為（對方誠實），我知道他有（撒謊）」，他更放話「過十八個月你們就會知道了，祝你們好運。」據悉，美英售澳洲核潛艇新協議，需十八個月前期評估，即此期內澳方完全不知道新潛艇耗時和預算成本。莫里森則為自己辯護，指「我非常清楚地解釋了傳統潛艇的選項不符澳洲利益。」但他同意自己當時無說明澳洲會取消合約。