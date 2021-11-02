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傳李雲迪獲聘 耶魯澄清：沒有這項任命

2021-11-02 列印
　　內地社交媒體近日廣泛流傳鋼琴家李雲迪獲得美國耶魯大學音樂學院教職的消息。不過耶魯大學音樂學院（Yale School of Music）院長Robert Blocker在學院官網上發表聲明澄清，耶魯大學音樂學院沒有這項任命。

　　據悉，李雲迪近日因嫖娼被北京朝陽公安分局依法行政拘留，其後李雲迪已經被中國演出協會發公告，要求相關單位和行業對其抵制，並且對他的行為做出批評，認為他表現出其法律觀念淡漠、道德自律缺失，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。因此，該協會對演藝人員李雲迪的違法行為進行道德申斥，並根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。



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